شوقي غريب: صلاح اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه حول ضمه في الأولمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه ينوي الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصرح غريب عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "صلاح اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه"، وذلك ردا على اللاعبين الكبار المرشحين للانضمام لقائمة الفراعنة في الأولمبياد.

وأضاف "البرازيل عندما استضافت الأولمبياد في 2016، وأرادت المنافسة على الميدالية الذهبية قررت الاستعانة بنجم برشلونة نيمار".

وتابع "تواجد صلاح في القائمة من شأنه أن يرفع طموح باقي اللاعبين، لأنه اسم كبير في الكرة العالمية".

وأتم شوقي غريب تصريحاته في هذا الشأن "بالنسبة لباقي اللاعبين الكبار، سوف أنتظر حتى شهر يونيو 2021، لتحديد من يمكن استدعاءه للاستعانة بهم للمشاركة في الأولمبياد".