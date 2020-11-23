ميلنر: فيرمينو كان أسوأ رجال العالم حظا أمام ليستر

وصف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول زميله روبرتو فيرمينو بالرجل الأسوأ حظا في العالم خلال مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وعاندت الكرة فيرمينو في أكثر من مناسبة قبل أن يفك نحسه بهدف في الدقائق الأخيرة أنهى المباراة عمليا لصالح ليفربول الذي انتصر 3-0 وزاحم توتنام في صدارة الدوري.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعرف ما الذي كان يفعله فيرمينو أمام ليستر، كان أسوأ رجال العالم حظًا في أول 80 دقيقة من المباراة".

وأكمل حديثه عن زميله البرازيلي "لقد استحق هدفه، لقد كان رائعًا أمام ليستر سيتي وسيئ الحظ للغاية".

وأضاف عن المباراة "أعتقد أننا قدمنا أداءً رائعًا، في الشوط الأول كنا جيدين للغاية، ولم يكن الشوط الثاني جيدًا، جعلناهم يعودون للمباراة قليلاً".

وواصل "لقد حافظنا على الكرة بشكل جيد، وسجلنا عندما احتجنا إلى ذلك في الشوط الأول. وكان من الممكن أن نسجل أكثر".

وتابع "هناك بعض الإرهاق خاصة مع عودة اللاعبين الدوليين من السفر وأشياء من هذا القبيل".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

video:1