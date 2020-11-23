بعد إيقافه من فيفا.. من يخلف أحمد أحمد في رئاسة كاف؟

من يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في غياب أحمد أحمد بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقافه؟

فيفا أعلن إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 أعوام، فمن يخلفه؟

كاف كان قد أعلن في وقت سابق حصول رئيسه السابق أحمد أحمد على راحة إجبارية لمدة 20 يوما، وذلك بعد خروجه من المستشفى في القاهرة قبل عدة أيام عقب تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19".

البيان وقتها أشار إلى أن النائب الأول هو من سيتولى رئاسة كاف بشكل مؤقت حتى 30 نوفمبر، والنائب الأول هو الكونغولي أوماري كونستانت.

وكان الكونغولي أوماري كونستانت تولى منصب النائب الأول لأحمد أحمد منذ يوليو من عام 2019.

وبناء عليه وفي غياب أحمد أحمد سيستمر أوماري في منصبه إلا إذا جد جديد، وسيكون رئيسا لكاف حتى الانتخابات المقبلة في مارس.

انتخابات الاتحاد الإفريقي ستقام يوم 12 مارس المقبل ويتنافس عليها 4 مرشحين هم أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني والذي تشير تقارير إلى إنه يحظى بدعم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وجاك ألوما رئيس الاتحاد الإيفواري، وأوجستبن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي، بالإضافة إلى رئيس ماميلودي نادي صن داونز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

من هو كونستانت أوماري

أوماري يترأس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم منذ عام 2005، كما تم انتخابه لفترة ولاية سادسة في عام 2017 والتي تنتهي في 2021.

وفي سبتمبر 2015 تم تعيين أوماري كرئيس لقوة فيفا لمكافحة العنصرية والتمييز العرقي.

وفي 19 يوليو 2019 تم تعيينه ليكون النائب الأول لأحمد أحمد خلفا لأماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ويعمل أوماري كذلك في تنظيم اللجان المختلفة لكأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولى وكأس الأمم للشباب تحت 20 عاما ومسابقات الأندية بجانب إدارة نظام رخص الأندية في كاف.