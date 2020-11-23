بعد إيقافه من فيفا.. من يخلف أحمد أحمد في رئاسة كاف؟

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

كاف

من يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في غياب أحمد أحمد بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقافه؟

فيفا أعلن إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 أعوام، فمن يخلفه؟

كاف كان قد أعلن في وقت سابق حصول رئيسه السابق أحمد أحمد على راحة إجبارية لمدة 20 يوما، وذلك بعد خروجه من المستشفى في القاهرة قبل عدة أيام عقب تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19".

أخبار متعلقة
فيفا يوقف أحمد 5 سنوات بسبب سوء السلوك المالي محمد فضل: كاف وافق على حضور من 5 إلى 10 آلاف متفرج لنهائي دوري الأبطال خطاب غاضب لـ فيفا.. أولمبياكوس يهاجم "كاف" والاتحادات التابعة له بسبب كورونا كوكا والعربي

البيان وقتها أشار إلى أن النائب الأول هو من سيتولى رئاسة كاف بشكل مؤقت حتى 30 نوفمبر، والنائب الأول هو الكونغولي أوماري كونستانت.

وكان الكونغولي أوماري كونستانت تولى منصب النائب الأول لأحمد أحمد منذ يوليو من عام 2019.

وبناء عليه وفي غياب أحمد أحمد سيستمر أوماري في منصبه إلا إذا جد جديد، وسيكون رئيسا لكاف حتى الانتخابات المقبلة في مارس.

انتخابات الاتحاد الإفريقي ستقام يوم 12 مارس المقبل ويتنافس عليها 4 مرشحين هم أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني والذي تشير تقارير إلى إنه يحظى بدعم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وجاك ألوما رئيس الاتحاد الإيفواري، وأوجستبن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي، بالإضافة إلى رئيس ماميلودي نادي صن داونز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

من هو كونستانت أوماري

أوماري يترأس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم منذ عام 2005، كما تم انتخابه لفترة ولاية سادسة في عام 2017 والتي تنتهي في 2021.

وفي سبتمبر 2015 تم تعيين أوماري كرئيس لقوة فيفا لمكافحة العنصرية والتمييز العرقي.

وفي 19 يوليو 2019 تم تعيينه ليكون النائب الأول لأحمد أحمد خلفا لأماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ويعمل أوماري كذلك في تنظيم اللجان المختلفة لكأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولى وكأس الأمم للشباب تحت 20 عاما ومسابقات الأندية بجانب إدارة نظام رخص الأندية في كاف.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد رئاسة كاف
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلنر: فيرمينو كان أسوأ رجال العالم حظا أمام ليستر 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إيقافه من فيفا.. من يخلف أحمد أحمد في رئاسة كاف؟ 22 دقيقة | إفريقيا
جوارديولا: علينا توخي الحذر قبل الدفع بـ أجويرو 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وصلاح مرشحان للأفضل في القرن الـ21 في جوائز جلوب سوكر 54 دقيقة | مصر
فيفا يوقف أحمد 5 سنوات بسبب سوء السلوك المالي ساعة | إفريقيا
 كلوب: مباراة ليستر كانت مثالية باستثناء شيء وحيد ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة ساعة | الدوري الإنجليزي
التتويج الأخير – دونجا لـ في الجول: حصلت على أول "شاشة بلازما" في مصر بسبب هدفي ضد الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك