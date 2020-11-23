جوارديولا: علينا توخي الحذر قبل الدفع بـ أجويرو

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لم يتعجل في الدفع بمهاجمه سيرجيو أجويرو في المباريات، حتى لا يتعرض لانتكاسة إصابة أخرى.

أجويرو عاد إلى الملاعب الشهر الماضي بعد 5 أشهر من الغياب بسبب عملية جراحية في الركبة، لكنه أصيب مرة أخرى في أول مباراة يلعبها، قبل شهر من الآن.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لن أقول إننا لسنا بحاجة إلى سيرجيو أجويرو، نحن بحاجة إليه".

وأضاف "لقد تعرض لإصابة خطيرة، عاد ولعب لمدة 55 دقيقة ثم أصيب مرة أخرى".

وشدد "أريده أن يكون لائقا لأنني أعرف قدراته، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن علينا توخي الحذر والتأكد من أن الإصابة لن تعود له مرة أخرى".

النجم الأرجنتيني جلس على مقاعد البدلاء مباراة السبت ضد توتنام والتي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل، لكن جوارديولا لم يدفع به كبديل.

وأوضح المدرب الإسباني "علينا أن نرى اللحظة المناسبة لمشاركته في المباريات".

وأتم بيب "أتمنى أن يتمكن من العودة والمشاركة بانتظام معنا في المباريات".



































ويستعد سيتي لملاقاة أولمبياكوس في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.