جوارديولا: علينا توخي الحذر قبل الدفع بـ أجويرو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 12:14

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لم يتعجل في الدفع بمهاجمه سيرجيو أجويرو في المباريات، حتى لا يتعرض لانتكاسة إصابة أخرى.

أجويرو عاد إلى الملاعب الشهر الماضي بعد 5 أشهر من الغياب بسبب عملية جراحية في الركبة، لكنه أصيب مرة أخرى في أول مباراة يلعبها، قبل شهر من الآن.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لن أقول إننا لسنا بحاجة إلى سيرجيو أجويرو، نحن بحاجة إليه".

أخبار متعلقة
 كلوب: مباراة ليستر كانت مثالية باستثناء شيء وحيد أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة مدافع إشبيلية: جوارديولا أرادني في سيتي جاتوزو: إبراهيموفيتش أقوى مما كان عليه قبل 10 سنوات

وأضاف "لقد تعرض لإصابة خطيرة، عاد ولعب لمدة 55 دقيقة ثم أصيب مرة أخرى".

وشدد "أريده أن يكون لائقا لأنني أعرف قدراته، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن علينا توخي الحذر والتأكد من أن الإصابة لن تعود له مرة أخرى".

النجم الأرجنتيني جلس على مقاعد البدلاء مباراة السبت ضد توتنام والتي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل، لكن جوارديولا لم يدفع به كبديل.

وأوضح المدرب الإسباني "علينا أن نرى اللحظة المناسبة لمشاركته في المباريات".

وأتم بيب "أتمنى أن يتمكن من العودة والمشاركة بانتظام معنا في المباريات".

ويستعد سيتي لملاقاة أولمبياكوس في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

سيرجيو أجويرو بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كما وردت بشكوى عمرو فهمي.. 3 مخالفات مالية جسيمة أوقفت أحمد 12 دقيقة | إفريقيا
نهائي القرن – مدرب مازيمبي السابق: الزمالك اختلف كثيرا.. واللعب أمام موسيماني ليس سهلا 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كومان يوضح سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة للقاء دينامو كييف 27 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – بيكام في الأهلي لإتمام انتقاله 53 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: صلاح اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه حول ضمه في الأولمبياد ساعة | الدوري الإنجليزي
سواريز يعترف بالاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
قرعة الدوري - الأهلي ضد المقاصة.. المقاولون أمام الزمالك.. والقمة في الجولة 4 ساعة | الدوري المصري
4 مواد تهمك من لائحة اتحاد الكرة الجديدة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك