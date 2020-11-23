الأهلي وصلاح مرشحان للأفضل في القرن الـ21 في جوائز جلوب سوكر

أعلن مجلس دبي الرياضي المرشحين لجوائزه "جلوس سوكر" في 2020 والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب ومدرب وناد في القرن الواحد والعشرين.

محمد صلاح النادي : ليفربول الأهلي

وشهدت الترشيحات، التي صوت جمهور لاختيارها، وجود الأهلي في قائمة الأندية وظهور محمد صلاح مع أساطير اللعبة في التنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.

ويمنح المجلس سنويا جائزة لأفضل لاعب في العالم، والتي نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب جوائز أخرى للمدربين ووكلاء اللاعبين والحكام والأندية وحراس المرمى واللاعبين العرب.

وأعلن المجلس ترشيح كل من شيرو إيموبيلي (لاتسيو) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة) وكريم بنزيمة (ريال مدريد) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وساديو ماني (ليفربول) وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وسيرج جنابري (بايرن ميونيخ) لجائزة أفضل لاعب في 2020.

بينما يتنافس بايرن بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي وليفربول بطل إنجلترا وريال مدريد بطل إسبانيا وباريس بطل فرنسا ويوفنتوس بطل إيطاليا على جائزة أفضل ناد.

وترشح لجائزة أفضل مدرب كل من جيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا) وهانز ديتير فليك (بايرن) وخولين لوبيتيجي (إشبيلية) ويورجن كلوب (ليفربول) وتوماس توخيل (باريس).

أما جوائز القرن، فيتنافس على اللاعب الأفضل كل من سيرخيو راموس وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وإيكر كاسياس وأندريا بيرلو وأندري شيفشينكو وآرين روبن وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكام وفابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي وفرانك لامبارد وجيانلويجي بوفون وكاكا وكيليان مبابي ولويس فيجو ولوكا مودريتش ومانويل نوير ومحمد صلاح ونيمار وفيليب لام وروبرت ليفاندوفسكي ورونالدينيو ورونالدو وستيفن جيرارد وزلاتان إبراهيموفيتش وزين الدين زيدان.

ويتنافس الأخير أيضا على جائزة أفضل مدرب مع سير أليكس فيرجسون وفيسينتي دل بوسكي وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وديدييه ديشامب ويواخيم لوف وجوزيه مورينيو ولويس فيليبي سكولاري ومارتشيلو ليبي.

أما الأهلي فينافس أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس على جائزة أفضل ناد في القرن 21.

وبإمكان الجمهور المشاركة في اختيار الأفضل عبر التصويت من هنـــــــــــــــا، وسيختار الفائزين أيضا لجنة تحكيمية مكونة من 25 نجما سابقا في كرة القدم.

وتعلن النتائج في 27 ديسمبر المقبل.

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