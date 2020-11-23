 كلوب: مباراة ليستر كانت مثالية باستثناء شيء وحيد

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالمثالية، رغم كل الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة.

ليفربول زاحم توتنام في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي في الجولة التاسعة 3-0 بدون العديد من لاعبيه المصابين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة مثالية حتى غادر نابي كيتا الملعب بسبب الإصابة".

وأضاف "كانت المباراة جيدة حقًا. كان علينا أن نلعب بشكل جيد حقًا لأنه بخلاف ذلك لن تكون لديك فرصة وقد فعل الأولاد ذلك من الثانية الأولى".

وتابع "سيطرنا على المباراة، مررنا التمريرات الصحيحة، تحركنا في المساحات الصحيحة، كانت هناك الكثير من الأشياء جيدة حقًا".

وأكمل "لقد سجلنا هدفين بعد ركلة ثابتة ولكن كان هناك الكثير من اللحظات الجيدة في كرة القدم والأداء كان جيدا حقا".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.