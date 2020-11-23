 كلوب: مباراة ليستر كانت مثالية باستثناء شيء وحيد

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي - جوني إيفانز

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة فريقه ضد ليستر سيتي بالمثالية، رغم كل الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة.

ليفربول زاحم توتنام في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي في الجولة التاسعة 3-0 بدون العديد من لاعبيه المصابين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة مثالية حتى غادر نابي كيتا الملعب بسبب الإصابة".

أخبار متعلقة
أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة مدافع إشبيلية: جوارديولا أرادني في سيتي جاتوزو: إبراهيموفيتش أقوى مما كان عليه قبل 10 سنوات تليجراف: مانشستر سيتي أراد لوكاكو

وأضاف "كانت المباراة جيدة حقًا. كان علينا أن نلعب بشكل جيد حقًا لأنه بخلاف ذلك لن تكون لديك فرصة وقد فعل الأولاد ذلك من الثانية الأولى".

وتابع "سيطرنا على المباراة، مررنا التمريرات الصحيحة، تحركنا في المساحات الصحيحة، كانت هناك الكثير من الأشياء جيدة حقًا".

وأكمل "لقد سجلنا هدفين بعد ركلة ثابتة ولكن كان هناك الكثير من اللحظات الجيدة في كرة القدم والأداء كان جيدا حقا".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

ليفربول ليستر سيتي نابي كيتا يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا يوقف أحمد 5 سنوات بسبب سوء السلوك المالي 10 دقيقة | إفريقيا
 كلوب: مباراة ليستر كانت مثالية باستثناء شيء وحيد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال: ندين الإساءة الحقيرة للاعبنا.. سنقاضي الجناة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التتويج الأخير – دونجا لـ في الجول: حصلت على أول "شاشة بلازما" في مصر بسبب هدفي ضد الرجاء 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد 30 عاما من الترفيه.. أندرتيكر يعلن اعتزاله المصارعة 54 دقيقة | رياضات أخرى
مدافع إشبيلية: جوارديولا أرادني في سيتي ساعة | أوروبا
بنشرقي يتجه إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - نهاية أزمة سفر ساسي ومعلول.. الثنائي في طريقه للقاهرة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك