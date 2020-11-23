بنشرقي يتجه إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

يتجه أشرف بنشرقي صانع ألعاب الزمالك إلى القاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده المغرب خلال فترة التوقف الدولي المنصرمة.

ونشر اللاعب المغربي صورة له في الطائرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهو في طريقه إلى القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة في القاهرة.

وصرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك في وقت سابق عن بنشرقي قائلا: "سيصل غدا الإثنين. متواصل معه بشكل دائمواطمأننت عليه، وهو بخير".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت إصابة بنشرقي بكورونا، قبل أن ينفي المغربي هذه الشائعة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 26 عاما سجل 12 هدفا في 34 مباراة، في موسمه الأول مع الأبيض.