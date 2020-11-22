ليفربول يزاحم توتنام على الصدارة بالفوز على ليستر والإصابات وسوء الحظ

صعد ليفربول للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن توتنام، بالفوز على ليستر سيتي 3-0 في الجولة التاسعة من البطولة.

ليفربول هزم ليستر، والإصابات المستمرة في صفوفه، وسوء حظ غريب واجهه في الفرص خلال المباراة.

المباراة انطلقت بتشكيل اضطراري ليورجن كلوب، الذي يفتقد نجوم كثر على رأسهم فيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد ومحمد صلاح، وبخطورة للثعالب في آنفيلد بعدما لمست الكرة يد جويل ماتيب داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

ليفربول استعاد التوازن، بتسديدتين متتاليتين لدييجو جوتا، لكن كاسبر شمايكل تعملق في الدقيقتين 9 و13.

بعد 9 دقائق، لم يستطع شمايكل التألق أمام رأسية زميله جوني إيفانز، الذي حول ركنية ميلنر إلى مرماه في الدقيقة 22.

وبعد 20 دقيقة، دخل جوتا تاريخ ليفربول بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات له في آنفيلد، بعدما حول عرضية أندي روبرتسون الرائعة برأسية جميلة في مرمى شمايكل.

وفي الشوط الثاني، زادت متاعب يورجن كلوب بإصابة نابي كيتا، ليشارك الشاب نيل ويليامز في مكانه.

سوء الحظ بدأ في مطاردة ليفربول، حيث سدد بوبي فيرمينو في العارضة من داخل منطقة الـ 6 يادرات في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 77، تجلى سوء الحظ في فرصة ذات 3 أرواح، حيث انفرد فيرمينو وسدد بقوة في القائم، لتعود الكرة لماني الذي سدد لترتطم في أجساد مدافعي ليستر، ويسددها فيرمينو مرة أخرى لتضرب القائم بعد تغيير اتجاهها.

ولكن في الدقيقة 86، قرر فيرمينو أن ينهي سوء الحظ برأسية مباشرة من ركنية سكنت شباك شمايكل.

ليفربول صعد للمركز الثاني بـ 20 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، فيما يظل ليستر سيتي رابعا بـ 18 نقطة.