أمير مرتضى: مشكلة في الطيران عطلت عودة ساسي ومعلول.. وبنشرقي في القاهرة الإثنين

تسببت مشكلة في الطيران في تأخر عودة فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، ومواطنه التونسي نجم دفاع الأهلي علي معلول، بحسب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك.

وقال أمير مرتضى للموقع الرسمي للزمالك: "مشكلة في الطيران عطلت عودة ساسي ومعه معلول".

وأكمل "أتواصل مع شركة مصر للطيران لحل مشكلة ساسي الموجود حاليا مع معلول في مطار تونس، ومن ثم يعود اللاعب للقاهرة".

وعن أشرف بنشرقي نجم هجوم الفريق قال: "سيصل غدا الإثنين. متواصل معه بشكل دائم واطمأننت عليه، وهو بخير".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت إصابة بنشرقي بكورونا، قبل أن ينفي المغربي هذه الشائعة. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 26 عاما سجل 12 هدفا في 34 مباراة، في موسمه الأول مع الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.