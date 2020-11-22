نهائي القرن – مدرب زيسكو السابق: الزمالك لديه لاعبين أقوياء.. وموسيماني يسبب المتاعب

قارن جورج لواندامينا المدرب السابق لـ زيسكو الزامبي، الذي واجه الزمالك في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بين مميزات الأبيض والأهلي منافسه في نهائي البطولة.

FilGoal.com يحاور مدربي الفرق التي واجهت الأهلي أو الزمالك في مشوارهما الناجح لنهائي البطولة، حيث قال لواندامينا: "ستكون مواجهة صعبة بين اثنين من أكبر أندية القارة. لديهما تاريخا كبيرا وهي مباراة صعبة على الفريقين".

وشرح "عندما واجهت الزمالك، كان فريقا منظما للغاية ويمتلك لاعبين أقوياء مثل المهاجم مصطفى محمد، بالإضافة إلى أشرف بنشرقي. لديهم شخصية قوية ونجحوا في التأهل للنهائي بعد بداية لم تكن جيدة في البطولة".

وأردف "أما الأهلي، فيمتلك مدربا كبيرا يعرف كل شيء عن إفريقيا. بيتسو موسيماني سبق له التتويج بالبطولة مع صنداونز. واجهته من قبل، هو من نوعية المدربين الذين يفضلون الذهاب للهجوم أولا، ولعب تمريرات قصيرة كثيفة".

وشدد "موسيماني كان يسبب متاعب كثيرة لأي مدرب يواجه صنداونز، خاصة عندما تقرر الهجوم ضده".

وأتم لواندامينا: "الفريق الذي سيحظى بالتنظيم والهدوء، والأكثر حماسة، سيفوز. لو كنت مدربا لأحد الفريقين لدخلت المباراة بتوازن دون اندفاع".

وتعادل الزمالك مع زيسكو في زامبيا 1-1، وفاز عليه في مصر 2-0.