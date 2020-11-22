إصابة أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية بفيروس كورونا
الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 18:52
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية بفيروس كورونا.
وأجرى أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، حسبما أعلن اتحاد الكرة.
وتمنى الاتحاد المصري الشفاء العاجل لـ أحمد عبد الله وجميع المصابين.
أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.
وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين#EFA pic.twitter.com/osZ9c7HeUq— EFA.eg (@EFA) November 22, 2020