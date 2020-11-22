أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية بفيروس كورونا.

وأجرى أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وتمنى الاتحاد المصري الشفاء العاجل لـ أحمد عبد الله وجميع المصابين.