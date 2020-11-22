نهائي القرن – مدرب بلاتينوم لـ في الجول: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 18:39

كتب : محمد عبد العظيم

ليزوي سوي

يرى ليزوي سوي المدير الفني السابق لـ بلاتينوم الزيمبابوي اختلافا كبيرا بين الزمالك والأهلي، قبل نهائي القرن الذي سيجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على لقب دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يحاور مدربي الفرق التي واجهت الأهلي أو الزمالك في مشوارهما الناجح لنهائي البطولة، والبداية من سوي الذي قال: "سيكون نهائيا شيقا، بين أكبر فريقين في القارة".

وأضاف "ستكون حربا في الملعب. واجهت الأهلي مرتين هذا الموسم وهو فريق قوي للغاية ولديه لاعبين مميزين".

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وتعادل الأهلي مع بلاتينوم في زيمبابوي 1-1، وفاز عليه في مصر 2-0 في دور المجموعات.

وشرح سوي: "أسلوب الفريقين مختلف للغاية. الأهلي كان يلعب على الاستحواذ في فترة ريني فايلر. والآن لديه بيتسو موسيماني الذي يلعب بطريقة هجومية ويستحوذ على اللعب".

وأكمل "أما الزمالك، فكان له أسلوب دفاعي مع باتريس كارتيرون، وجايمي باتشيكو لم يغير في الأمر كثيرا".

وأوضح "لو كنت مدربا في تلك المباراة، سألعب على الهجوم لأنه نهائي من مباراة واحدة. في الأهلي يوجد جونيور أجايي الذي يمكنه صناعة الفارق، والزمالك لديه أشرف بنشرقي قادر على صناعة الفارق كذلك".

ماذا عن توقع سوي للنتيجة؟ "أتوقع تتويج الأهلي بسبب خبرة موسيماني، وجوعه للقب، ولكن قلبي يرفض هذا الأمر لأنني أحب الزمالك وأشجعه منذ الصغر وأتمنى فوزه بالبطولة".

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