بنشرقي: جاهز للنهائي يوم الجمعة.. مستعد لتقديم أفضل ما لدي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 18:28

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي أمام الرجاء

نفى أشرف بنشرقي نجم هجوم الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا.

وكتب بنشرقي عبر ستوري إنستاجرام: "كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد شائعات".

وأضاف "أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة".

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وشدد "مستعد لتقديم أفضل ما لدي لخدمة فريقي الزمالك".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت إصابة بنشرقي بكورونا، قبل أن ينفي المغربي هذه الشائعة.

صاحب الـ 26 عاما سجل 12 هدفا في 34 مباراة، في موسمه الأول مع الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

أشرف بنشرقي الزمالك نهائي القرن الأهلي
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