مران الزمالك – أمير مرتضى يتابع الترتيبات للنهائي والإجراءات الاحترازية.. وتأهيل زيزو وعلاء

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 18:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

حضر المشرف العام على الكرة في الزمالك أمير مرتضى لتدريبات الفريق اليوم، قبل 5 أيام من نهائي القرن ضد الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، حرص أمير مرتضى على الوقوف على الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل إجراء الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران.

وقبل المران، تواجد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام، ومحمد حسن لاعب وسط الفريق، داخل سيارات منفصلة، للخضوع لمسحة جديدة بعد أن أثبتت مسحات سابقة إيجابية حالتيهما.

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وفنيا، اكتفى أحمد سيد “زيزو” بأداء فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، حيث وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعب يستكمله بجيمانيزوم النادي، وعليه لم يشارك مع باقي اللاعبين في الفقرات التدريبية اليوم.

يأتي ذلك من أجل حصول اللاعب على أعلى قسط من الراحة وعمليات الاستشفاء، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة المقبلة.

وأدي محمود علاء وأحمد عيد فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران وذلك بالجري حول الملعب، وذلك لزيادة المعدل البدني للثنائي.جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل.

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