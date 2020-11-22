نهائي القرن - بسيوني يحلل لـ في الجول: هذه نقطة قوة وضعف الأهلي.. وسر الـ 30 ياردة

يرى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ونجم الزمالك السابق، أن الأهلي مليء بنقاط القوة، إلا أن نقطة من تلك النقاط تشكل نقطة ضعف أحيانا.

FilGoal.com يستضيف المدربين الذين واجهوا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وجايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، قبل نهائي القرن الذي يجمع بين الفريقين على لقب دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل.

بسيوني درب طلائع الجيش في مواجهته الأخيرة ضد الأهلي وموسيماني، وخسر منه 3-0 في ختام الدوري.

بداية، سأل FilGoal.com بسيوني، كيف تحضر لمواجهة الأهلي؟

مبدئيا، عليك تأهيل اللاعبين نفسيا أنهم على وشك مقابلة فريق كبير ومحترم، وهو بطل الدوري.

ما هي أهم مفاتيح لعب الأهلي؟

يملك الظهيران محمد هاني وعلي معلول الكثير من الحلول، وأليو ديانج لاعب وسط مدافع يضيف إلى كونه قاطع جيد للكرات تمريرات سليمة، بجانب ثلاثي خلف رأس الحربة من أفضل ما يكون سواء بوجود محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وكذلك وليد سليمان.

كيف يمكن إيقاف تلك المفاتيح؟

عليك أولا بغلق المساحات. يجب أن يتحرك الفريق ككتلة واحدة لا تتعدى 30 ياردة سواء في وسط الملعب، أو خلف الدائرة، وألا تمنح اللاعبين المهاريين لديهم فرصة لصناعة الفارق.

عليك بإغلاق الطرفين، يجب أن يكون الفريق كله في محيط 30 ياردة، وأن يقترب الجناح من الظهير ومعهما لاعب وسط لتغلق كل جبهة بـ 3 لاعبين، ويغلق 5 لاعبين العمق.

ماذا عن نقاط ضعف الأهلي؟

لا يمكنني وصفها بنقطة ضعف، لكن هناك أماكن ضعف موجودة في معظم الفرق المصرية. معلول وهاني يتقدمان كثيرا، لذا يخلفان مساحة خلفهما يمكن استغلالها.

الأندية المصرية عموما لا تتعامل مع الكرات العرضية بشكل سليم، لأن المدافعين ينظرون للكرة وليس للمهاجم، يجب توزيع الاهتمام بينهما.

ماذا ستقول للاعبي الزمالك قبل المباراة لو كنت مدربا له؟

اللاعبون يملكون الدوافع في مباراة كتلك، سأنصحهم بالالتزام التكتيكي، بمعنى ألا يتحرك لاعب خارج المنظومة ويخرب النظام التكتيكي داخل الملعب.

لابد من الالتزام طوال المباراة، كل لاعب لديه مهام يجب الالتزام بها، ولا يوجد أي تهاون أو (دلع) طوال مدة المباراة.