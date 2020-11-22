الأهلي: وليد سليمان يخضع لمسحة جديدة خلال ساعات ولا توجد حالات كورونا جديدة

كشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن وليد سليمان جناح الفريق يخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

ذكر الأهلي في بيانه أن اللاعبين والجهاز الفني أجروا مسحة طبية أمس السبت في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية.

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، لا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم الأحد عقب ‏المران المسائي.‏

وعلم FilGoal.com أن وليد سليمان خضع لأشعة مقطعية على الصدر جاءت نتيجتها مطمئنة وأجرى مسحة أخرى تظهر نتيجتها مساء اليوم.

يذكر أن الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة 2-1 أمس في مباراة ربع نهائي الكأس التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة بفيروس كورونا، ثم أعلن أحمد ياسر ريان ومحمد شريف إصابتهما بالفيروس.