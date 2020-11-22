روبرتسون ردا مخاوف إصابته: جاهز لمواجهة ليستر.. أنا في قمة لياقتي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

زف أندي روبرتسون مدافع ليفربول خبرا سعيدا لجماهير فريقه وسط عتمة الأخبار السيئة بإصابات لاعبي الفريق واحدا تلو الآخر، بجاهزيته التامة لمباراة ليستر سيتي.

ويستعد رجال يورجن كلوب لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "أشعر أنني استعدت لياقتي البدنية، وأشعر بأنني مستعد للعب مع ليفربول مرة أخرى، أصبحت أكثر قوة مما كنت عليه يوم مباراة مانشستر سيتي".

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وأضاف "لم يكن هناك أي مخاوف حقيقية بشأن الإصابة خلال فترة التوقف الدولي، لقد كان مجرد خطر القيام بأي شيء يؤذي أوتار الركبة في مباراة سلوفاكيا يوم الأحد لذلك غبت عنها، لكن في مباراة يوم الأربعاء، كنت على ما يرام".

وأكمل "الآن أنا مستعد للعب ضد ليستر سيتي، أشعر أنني في قمة لياقتي، وأشعر بأنني جاهز".

وأردف "أعرف أن بعض الناس كانوا قلقين للغاية لكنني أعتقد أنه مع كمية الإصابات التي تعرضنا لها، اعتاد الناس على ذلك، لكنني لائق تماما وعلى استعداد للعب".

ويعاني يورجن كلوب مدرب ليفربول من عجز شديد في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين، خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وفابينيو وترينت ألكسندر-أرنولد.

فيما يعاني محمد صلاح من فيروس كورونا، وجوردن هندرسون من إصابة عضلية، وأليكس تشامبرلين وتياجو ألكانتارا من إصابات ابعدتهما عن الملاعب منذ فترة.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن توتنام الذي لعب مباراة أكثر.

أندي روبرتسون ليفربول ليستر سيتي
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