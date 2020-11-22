برونو: لست سعيدا بما حدث أمام وست بروميتش لكن الفوز هو المهم

لم يشعر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بالسعادة بسبب ما حدث في لقاء فريقه ضد وست بروميتش ألبيون لكنه يؤمن بأن الفوز هو الأهم.

قاد برونو فريقه مانشستر يونايتد للانتصار على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي، ليؤمن الانتصار الأول ليونايتد هذا الموسم على أولد ترافورد في الدوري.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع من المهم الفوز في هذه المباراة. كنا بحاجة للحصول على هذه النقاط الثلاث".

وأضاف "كانت مباراة صعبة. كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك بكثير. لدينا الصفات التي تجعلنا نقوم بعمل أفضل".

وسجل برونو هدف يونايتد الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 54 بعد دقيقة مثيرة في اللقاء.

في البداية احتسب الحكم ركلة جزاء لـ وست بروميتش على برونو في الدقيقة 53 قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر إلغاء قراره.

بعدها مباشرة احتسب ركلة جزاء لصالح يونايتد بعدما تصدى مدافع وست بروميتش لعرضية خوان ماتا بيده.

وتولى برونو مسؤولية تسديدة الركلة قبل أن يتعملق أمامه سام جونستون حارس وست بروميتش ويتصدى للركلة، ولكن الحكم قرر إعادتها من جديد بسبب تقدم الحارس.

وفي المرة الثانية نجح برونو في تحويل ركلة الجزاء بنجاح.

وأوضح برونو "في اللحظة الأولى لمست الكرة. شعرت بأنني لمست الكرة ثم بعد ذلك اللاعب".

وواصل الدولي البرتغالي "لم يكن شعوراً جيداً. كان يجب أن اسجلها في المرة الأولى".

وأردف "لا يهم أن يتقدم الحارس عن خط المرمى، لست سعيداً لأنني لم أسجل من المحاولة الأولى".

وأتم "في هذه المرحلة أهم شيء هو النقاط الثلاث، لكننا نعلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير، وسنفعل ذلك بالتأكيد".

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فوز يونايتد على ملعبه هو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم، بعدما خسر أمام كريستال بالاس وتوتنام وأرسنال وتعادل أمام تشيلسي.

لكن أخيرا نجح يونايتد في كسر عقدة مسرح الأحلام ليحقق انتصاره الأول على ملعبه في الدوري هذا الموسم بفضل برونو.

ووصل يونايتد للنقطة 13 في المركز التاسع.