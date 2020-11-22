ميلنر: نحن محظوظون رغم كل هذه الإصابات.. كلوب سيجد حلا

يتوقع جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن يتخظى فريقه هذ الفترة الصعبة التي يعاني فيها الريدز من كثرة الإصابات.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن محظوظون بوجود الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق رغم الإصابات الكثيرة، هناك دائمًا منافسة على المراكز".

وأضاف "اللاعبون الصغار الذين انضموا إلى الفريق في الأسابيع الأخيرة، في الدفاع وأي مركز، قاموا بعمل جيد للغاية، هناك العديد من الخيارات".

وأكمل ميلنر "لقد أدى فابينيو بشكل جيد للغاية عندما لعب في الدفاع، قبل إصابته".

وتابع "هذا ما عليك القيام به كفريق، في بعض الأوقات من الموسم عليك إجراء تغييرات والتكيف مع التشكيلات الجديدة وفي بعض الأحيان المواقف الجديدة".

وشدد لاعب مانشستر سيتي السابق "نحن محظوظون بوجود الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم التكيف مع مراكز مختلفة والتعامل مع ذلك".

وأتم "سعداء لامتلاكنا هذه الخيارات، وأنا متأكد من أن يورجن كلوب سيعمل على إيجاد أفضل طريقة لتخطي تلك الأمور".

ويعاني كلوب من عجز شديد في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين، خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وفابينيو وترينت ألكسندر-أرنولد.

فيما يعاني محمد صلاح من فيروس كورونا، وجوردن هندرسون من إصابة عضلية، وأليكس تشامبرلين وتياجو ألكانتارا من إصابات ابعدتهما عن الملاعب منذ فترة.

ويستعد رجال كلوب لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن توتنام الذي لعب مباراة أكثر.