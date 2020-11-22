جوارديولا: نعاني من أجل هز الشباك.. 10 أهداف فقط في 8 مباريات لا تكفي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تسجيل فريقه لـ10 أهداف فقط خلال المباريات الـ8 التي خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن يساعد فريقه على التواجد ضمن فرق القمة.

وخسر سيتي على يد توتنام بهدفين دون مقابل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ليتقهقر إلى المركز الـ11 في جدول المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الحقيقة هي أننا نكافح لتسجيل الأهداف هذا الموسم، قد يحدث ذلك".

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وأضاف المدرب الإسباني "يمكننا دفع أنفسنا إلى أعلى الجدول إذا استطعنا تحسين إنتاجنا في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "هناك الكثير من الفرق أعلى منا في الجدول ونحن نعرف ذلك، أعتقد أننا لسنا بعيدين، لكننا نكافح لتسجيل الأهداف في الوقت الحالي".

ووجه رسالة للاعبيه بقوله "10 أهداف فقط في 8 مباريات ليست جيدة بما يكفي".

وأتم جوارديولا "الآن نذهب إلى دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك علينا أن نفوز بالمباريات في الدوري".

ويستعد سيتي لملاقاة أولمبياكوس في دوري الأبطال يوم الأربعاء، قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي توتنام
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