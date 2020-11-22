سولشاير: ما قاله مورينيو صحيح

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 13:04

كتب : FilGoal

مورينيو - سولشاير

اتفق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مع تصريحات نظيره في توتنام جوزيه مورينيو حول صعوبة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

يونايتد انتصر بصعوبة 1-0 على وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وهو الانتصار الأول للفريق في ملعبه أولد ترافورد في الدوري هذا الموسم.

وقال سولشاير في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "الدوري هذا الموسم سيكون صعباً، ولا يمكن التنبؤ به".

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وأضاف "لقد قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن فوز واحد يصل بك للقمة وهزيمة واحدة تقربك من القاع، نعم الأمر صعب للغاية".

وتابع المدرب النرويجي "قد يكون الوقت مبكرا لكن حصد النقاط أكثر أهمية من الأداء في بعض الأحيان".

وعن مواجهة وست بروميتش، أوضح "بالتأكيد كان الاستعداد صعبا عقب فترة التوقف الدولي، لا يكون الأمر سهلاً أبدا عندما يبتعد الجميع لمدة 10 أيام، لذلك نحن سعداء بالفوز".

وأردف مهاجم الشياطين الحمر السابق "كان يمكننا تقديم أداء أفضل ولكن الـ3 نقاط والخروج بشباك نظيفة أهم".

واستمر "أنا سعيد بالشباك النظيفة وكان بإمكاننا أن نجعل المباراة مريحة أكثر علينا، لكن فترات التوقف الدولي لا تساعد أبداً".

وفسر ذلك بقوله "لقد استعدنا الجميع قبل المباراة بيوم واحد ولم نكن نعرف نتائج اختبارات فيروس كورونا، لذا كانت كل استعداداتنا صباح يوم المباراة، ذلك ليس بالأمر السهل".

وأتم سولشاير "علينا تقديم أداء أفضل من هذا، نحن نعلم ذلك، إذا أردنا التقدم في الترتيب فعلينا اللعب بشكل أفضل".

فوز يونايتد على ملعبه هو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم، بعدما خسر أمام كريستال بالاس وتوتنام وأرسنال وتعادل أمام تشيلسي.

لكن أخيرا نجح يونايتد في كسر عقدة مسرح الأحلام ليحقق انتصاره الأول على ملعبه في الدوري هذا الموسم بفضل برونو فيرنانديز.

وسجل الدولي البرتغالي هدف يونايتد الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 54 بعد دقيقة مثيرة في اللقاء.

في البداية احتسب الحكم ركلة جزاء لـ وست بروميتش على برونو في الدقيقة 53 قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر إلغاء قراره.

بعدها مباشرة احتسب ركلة جزاء لصالح يونايتد بعدما تصدى مدافع وست بروميتش لعرضية خوان ماتا بيده.

وتولى برونو مسؤولية تسديدة الركلة قبل أن يتعملق أمامه سام جونستون حارس وست بروميتش ويتصدى للركلة، ولكن الحكم قرر إعادتها من جديد بسبب تقدم الحارس.

وفي المرة الثانية نجح برونو في تحويل ركلة الجزاء بنجاح.

ووصل يونايتد للنقطة 13 في المركز التاسع.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير جوزيه مورينيو الدوري الإنجليزي
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