كلوب: توقعنا شفاء تياجو سريعا لكن هذا لم يحدث.. سيعود قريبا

لم يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يغيب لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا عن الملاعب لهذه الفترة الطويلة حين أصيب قبل أكثر من شهر.

تياجو ألكانتارا انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية وشارك في بعض المباريات قبل أن يصاب في لقاء إيفرتون منتصف الشهر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت ضربة قوية على ركبته، وعلينا أن نتعامل مع عواقب الإصابات التي تحدث للاعبين".

وأضاف "تياجو لم يستطع لعب المباريات، لكنه موجود على أرض الملعب، إنه يركض، ويقوم بالعديد من الأشياء، لذا لن يمر وقت طويل بعد الآن".

وأوضح "لقد أظهرت الصور عقب لقاء إيفرتون أن إصابة تياجو بسيطة وليست بخطورة إصابة فيرجيل فان دايك، لذلك كنا نظن في الأيام القليلة الأولى أنه سيشفى سريعا، لكن هذا لم يحدث".

وشدد المدرب الألماني "لن نتسرع في إعادته للملعب، نقوم بإعداده لباقي الموسم، وليس لأول مباراة يمكن أن يلعبها مرة أخرى".

ويعاني كلوب من عجز شديد في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين، خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وفابينيو وترينت ألكسندر-أرنولد.

فيما يعاني محمد صلاح من فيروس كورونا، وجوردن هندرسون من إصابة عضلية، وأليكس تشامبرلين من إصابة تبعده منذ فترة.

ويستعد رجال كلوب لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن توتنام الذي لعب مباراة أكثر.