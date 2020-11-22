كلوب: توقعنا شفاء تياجو سريعا لكن هذا لم يحدث.. سيعود قريبا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 12:25

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول - تشيلسي

لم يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يغيب لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا عن الملاعب لهذه الفترة الطويلة حين أصيب قبل أكثر من شهر.

تياجو ألكانتارا انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية وشارك في بعض المباريات قبل أن يصاب في لقاء إيفرتون منتصف الشهر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت ضربة قوية على ركبته، وعلينا أن نتعامل مع عواقب الإصابات التي تحدث للاعبين".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأحد 22 نوفمبر 2020 – ليفربول يصطدم بـ ليستر.. ونابولي يتحدى ميلان رايولا: إبراهيموفيتش يقدر على اللعب حتى الخمسين.. لقد أعاد إحياء ميلان بيرلو: رونالدو مثال للجميع.. البطل الحقيقي يمكنه الوصول لما وصل إليه دي بروين: نفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.. وكثرة الإصابات تؤثر علينا

وأضاف "تياجو لم يستطع لعب المباريات، لكنه موجود على أرض الملعب، إنه يركض، ويقوم بالعديد من الأشياء، لذا لن يمر وقت طويل بعد الآن".

وأوضح "لقد أظهرت الصور عقب لقاء إيفرتون أن إصابة تياجو بسيطة وليست بخطورة إصابة فيرجيل فان دايك، لذلك كنا نظن في الأيام القليلة الأولى أنه سيشفى سريعا، لكن هذا لم يحدث".

وشدد المدرب الألماني "لن نتسرع في إعادته للملعب، نقوم بإعداده لباقي الموسم، وليس لأول مباراة يمكن أن يلعبها مرة أخرى".

ويعاني كلوب من عجز شديد في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين، خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وفابينيو وترينت ألكسندر-أرنولد.

فيما يعاني محمد صلاح من فيروس كورونا، وجوردن هندرسون من إصابة عضلية، وأليكس تشامبرلين من إصابة تبعده منذ فترة.

ويستعد رجال كلوب لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن توتنام الذي لعب مباراة أكثر.

تياجو ألكانتارا يورجن كلوب ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيميوني: هل أرى تشابها مع أتليتكو 2014؟ لا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: توقعنا شفاء تياجو سريعا لكن هذا لم يحدث.. سيعود قريبا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رونالدو مثال للجميع.. البطل الحقيقي يمكنه الوصول لما وصل إليه 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
رايولا: إبراهيموفيتش يقدر على اللعب حتى الخمسين.. لقد أعاد إحياء ميلان ساعة | أوروبا
دي بروين: نفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.. وكثرة الإصابات تؤثر علينا ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 22 نوفمبر 2020 – ليفربول يصطدم بـ ليستر.. ونابولي يتحدى ميلان ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سبورت: غياب بيكيه قد يصل إلى 6 أشهر 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 2 مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول المدة الزمنية الطبيعية لإصابة هاني.. وأمل في أمرين 3 انتهت مجموعة مصر - جُزر القُمر (2)-1) كينيا.. فوز تاريخي لأصحاب الأرض 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك