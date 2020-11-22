دي بروين: نفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.. وكثرة الإصابات تؤثر علينا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

دي بروين - بيير إيميل هويبيرج - سيتي - توتنام

يؤمن كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بأن فريقه لا يظهر بشكل جيد في الثلث الأخير من الملعب، مما تسبب في نتائج سيتي المتباينة مؤخرا.

وخسر سيتي للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك على يد توتنام بهدفين دون مقابل ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

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وأضاف "هددنا مرمى توتنام 3 أو 4 مرات، وهذا جيد جدا، ولكن إذا لم تكن قويا بما يكفي أمام المرمى فهذا صعب".

وتابع "نمر بفترة صعود وهبوط مع دخول وخروج اللاعبين بسبب الإصابات، فمن الصعب على اللاعبين العائدين من الإصابة أن يكونوا أقوياء على الفور".

وواصل النجم البلجيكي "نحن نقوم بعمل جيد في الثلثين الأولين، ولكن ليس بالجودة نفسها في الثلث الأخير ولكن هذا سيأتي".

وشدد "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حدة أمام المرمى، وأتمنى أن يأتي ذلك قريبا".

فريق جوزيه مورينيو ترك الكرة تماما لكتيبة بيب جوارديولا، والأخير وقع في الفخ ولم ينجح في الهروب منه.

ووصل توتنام للنقطة 20 في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 12 في المركز الـ11 من 8 مباريات.

دي بروين لم يكن راضيا على قرار الحكم مايك دين بإلغاء هدف التعادل لأيمريك لابورت في الشوط الأول، بعد لمسة يد على جابرييل جيسوس.

وأوضح "بصراحة، لا أعرف القواعد بعد الآن".

وأكمل "اعتقدت أن الكرة إذا كانت فوق الذراع، لم تكن لمسة يد، يعلم الجميع أنها ضربته هناك، لكن بصراحة لا أعرف القواعد".

واستمر لاعب تشيلسي السابق "لكن سيتم تحليله وسيقول الحكام إنه كان قرارا جيدا".

وأتم "لقد لعبت كرة قدم احترافية لمدة 12 عاما وفي السنوات التسع الأولى لم تكن هناك تغييرات في القواعد والآن هناك الكثير من التغييرات في القوانين".

سيتي استحوذ بنسبة 67%، ولكن توتنام خرج مبتسما بفاعلية هدفين من تسديدتين على المرمى.

توتنام سدد تسديدتين فقط على المرمى من أصل 4 تسديدات، وسجل هدفين، بينما رفاق دي بروين سددوا 22 تسديدة جاءت من بينهم 5 فقط على المرمى، دون فرص تُذكر.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي توتنام
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