مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال

ما الموقف إذا حضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مباراة النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي؟

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم لا يمانعون حضور مرتضى لمباراة النهائي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي ليس لديه ما يمنع رئيس نادي الزمالك من حضور لقاء نهائي دوري الأبطال، وليس هناك ما يمنعه من الحضور لاستاد القاهرة من جانبنا".

وأضاف "قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس نادي الزمالك شأن داخلي ليس للاتحاد الإفريقي علاقة به، وبالتالي فحضور رئيس الزمالك للقاء نهائي دوري الأبطال أمر طبيعي بالنسبة لنا ".

وأتم "قرار حضور رئيس نادي الزمالك لنهائي دوري الأبطال أمر يخصه، ولو أن هناك ما يمنع حضوره لأخطرنا نادي الزمالك بذلك".

كان مرتضى منصور قد كشف نيته مساء أمس السبت، حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحفيز لاعبي فريقه.

,كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة قد اتخذت قرارا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ومنعه من حضور أي فعاليات رياضية على خلفية شكاوى بعض الشكاوى المقدمة ضده.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفبمر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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