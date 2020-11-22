الجنايني: أزمة كهربا وفضل أخذت أكثر من حجمها.. وهذا موقف حضور الجمهور في نهائي دوري الأبطال

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

مشادة كهربا ومحمد فضل

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، إن أزمة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، وعضو اللجنة محمد فضل، أخذت أكبر من حجمها.

وتحدث الجنايني عبر قناة صدى البلد: "موضوع كهربا ومحمد فضل أخذ أكبر من حجمه. شدة بسيطة بين لاعب وعضو مجلس إدارة والإثنين لهما كافة الاحترام".

وأكمل "العلاقة بينهما جيدة والمشكلة انتهت في خمس دقائق. كهربا حضر للاتحاد بصحبة محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، كهربا قال لـ فضل أنت أخي الكبير وأعتذر لك، وفضل قال له إنه أخيه الصغير".

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وأردف "تم سحب الشكوتين بعد الجلسة. كهربا لم يقل إنه لم يعتذر، هناك من ينفخ في النار".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي قال "هناك تنسيق أمني لتخرج مباراة الزمالك والأهلي في النهائي على أعلى مستوى".

وشدد "نحاول قدر الإمكان أن يحضر جزء من الجمهور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مجهودات من كل النواحي تتم في هذا الأمر".

وأكد "يتحكم في الأمر أكثر من جهة. الأمن بالتأكيد، وكاف لا يمانع حضور الجمهور. نحاول قدر الإمكان".

وأتم "الجمعية العمومية لبحث تعديلات اللائحة ستكون يوم 29 و30 نوفمبر. أتمنى أن تكون تلك اللائحة سببا في طفرة للكرة المصرية".

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