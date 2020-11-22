طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابات الفريق ويوضح الإجراءات الاحترازية في معسكر النهائي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل الإصابات في فريقه قبل 6 أيام من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أسامة في تصريحات للصحفيين: "في آخر مران، شعر محمد أوناجم بشد خفيف، لكنه كان يلعب بشكل عادي. بالاتفاق مع الجهاز الفني اختبرناه طبيا وفضلنا عدم المجازفة به".

وأوضح "أما بالنسبة لحازم إمام، فخضع لمسحتين وخرجت نتيجتهما سلبية، وكذلك لمجموعة من الفحوصات التي أثبتت سلامته من كورونا. سيكون متواجدا في معسكر نهائي دوري الأبطال بشكل طبيعي".

وأكمل "محمد عبد الشافي لن ينضم للتدريبات الجماعية سوى بعد التعافي بشكل كامل، وهذا لم يحدث حتى الآن. هو خارج مباراة الأهلي".

وأردف "عمر السعيد يواصل برنامجه التأهيلي. هو في المرحلة الأخيرة منه وسيكون معنا في الفترة المقبلة".

وشدد "علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، ونحاول عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، الجهاز الطبي يراعي كافة الأمور".

وأتم "راعينا كافة الإجراءات الاحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الاتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الاختلاط بين اللاعبين واي أشخاص في الفندق".