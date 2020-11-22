طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابات الفريق ويوضح الإجراءات الاحترازية في معسكر النهائي
الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 00:11
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل الإصابات في فريقه قبل 6 أيام من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أسامة في تصريحات للصحفيين: "في آخر مران، شعر محمد أوناجم بشد خفيف، لكنه كان يلعب بشكل عادي. بالاتفاق مع الجهاز الفني اختبرناه طبيا وفضلنا عدم المجازفة به".
وأوضح "أما بالنسبة لحازم إمام، فخضع لمسحتين وخرجت نتيجتهما سلبية، وكذلك لمجموعة من الفحوصات التي أثبتت سلامته من كورونا. سيكون متواجدا في معسكر نهائي دوري الأبطال بشكل طبيعي".
وأكمل "محمد عبد الشافي لن ينضم للتدريبات الجماعية سوى بعد التعافي بشكل كامل، وهذا لم يحدث حتى الآن. هو خارج مباراة الأهلي".
وأردف "عمر السعيد يواصل برنامجه التأهيلي. هو في المرحلة الأخيرة منه وسيكون معنا في الفترة المقبلة".
وشدد "علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، ونحاول عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، الجهاز الطبي يراعي كافة الأمور".
وأتم "راعينا كافة الإجراءات الاحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الاتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الاختلاط بين اللاعبين واي أشخاص في الفندق".