هالاند يسجل 4 أهداف في 32 دقيقة ويقود دورتموند لفوز بخماسية

لا أحد غيره، واصل إيرلينج هالاند سجله التهديفي المميز وسجل 4 أهداف قاد بهم بروسيا دورتموند لسحق هيرتا برلين 5-2 في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وحول هالاند تأخر دورتموند بهدف ماتيوس كونها في الدقيقة 33 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل هاتريك في 15 دقيقة فقط، وبدأ الحفل بهدف التعادل في الدقيقة 47 من مقابلة لعرضية من الجانب الأيمن من إيمري تشان.

وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط بعد تمريرة سحرية من جوليان براندت.

وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 62 من استغلال لخطأ في التمرير من دفاع هيرتا ثم رواغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.

وأضاف رافائيل جيريرو الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 70 من متابعة لعرضية مرت من هالاند.

ثم عاد هيرتا بهدف ثان لماتيوس كونها في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

لكن هالاند سجل هدفه الرابع والخامس لدورتموند في الدقيقة 79 بعدما استقبل تمريرة من جود بيلينجهام.

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليقترب من بايرن ميونيخ المتصدر بـ19 نقطة وتعادل في وقت سابق مع فيردر بريمن.