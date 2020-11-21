مورينيو: لا تتوقع أن تحصل على فرص كثيرة ضد سيتي.. لو لعبنا مثلهم سنخسر

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام هوتسبرز بأداء لاعبيه في الفوز على ضيفهم مانشستر سيتي 2-0 اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واعتلى رجال جوزيه مورينيو صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفهم سيتي في الجولة التاسعة.

وقال مورينيو عقب المباراة لموقع ناديه: "فريق كبير، بقلب كبير، واتحاد كبير بين اللاعبين".

وواصل إشادته "فريق أثق في قدرته على جعل الجمهور فريقا، يضحي من أجل الخطة ويتأقلم عليها بالإضافة إلى الضغط على اللاعبين بسبب أن الفوز في المباراة يمنحك الصدارة".

وأكمل "أنا فخور جدا بفريقي، كل اللاعبين يستحقون كل شيء تحقق، ورأيت رغبة كبيرة الجميع حتى من اللاعبين على الدكة وهذه المجموعة قوية جدا ومتحدة".

وانتقل مورينيو للحديث عن طريقة لعبه، وقال: "من المهم أن تكون حاسما لأنك لا تحصل على فرص كثيرة، لديك 5 فرص وسجلت منهم هدفين وهذا رائع".

واستدرك "لا تتوقع أن تحصل على 10 فرص ضد سيتي لأنهم أفضل منا في الاستحواذ على الكرة ولو لعبنا بنفس طريقتهم سنخسر".

وأتم "يجب أن تلعب بطريقة مختلفة لتهزمهم، وكان من المهم أن نسجل مبكرا ونحافظ على نظافة الشباك لأن سيتي قادر على تغيير النتيجة".