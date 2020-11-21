موسيماني بعد زيارة برج العرب: صنعنا التاريخ هنا

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 20:56

كتب : محرر في الجول

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

استرجع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ذكريات تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز بعد زيارته ملعب برج العرب.

وقاد موسيماني الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على أبو قير للأسمدة 2-1 اليوم السبت على ملعب برج العرب.

وكتب موسيماني عبر حسابه على "تويتر": " 23 أكتوبر 2016 صنعنا التاريخ في هذا الملعب".

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وتابع "عدنا مجددا لاستاد برج العرب بالاسكندرية ودائما ما يكون هذا الملعب صعب بالنسبة لنا".

وأضاف موجها حديثه لمساعده "المدرب كافين جونسون شكرا على استماعك لقصصنا".

يذكر أن موسيماني قاد صن داونز للتتويج بدوري الأبطال على حساب الزمالك بالفوز 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب موسيماني ضد الزمالك من جديد يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري الأبطال، لكن على استاد القاهرة.

الأهلي الزمالك في إفريقيا
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