أحمد الكاس: لا نقدر على الأهلي بـ11 لاعبا فما بالك بمواجته بـ10 لاعبين

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:55

كتب : محرر في الجول

كيرافالا - الأهلي - أبو قير للأسمدة

تحدث أحمد الكاس المدير الفني لأبو قير للأسمدة عن الصعوبة التي وجدها فريقه ضد الأهلي في مباراة ربع نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-1.

وفاز الأهلي على أبو قير للأسمدة 2-1، ولعب رجال الكأس بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد إبراهيم ريعو.

وقال الكاس عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة: "أعرف قدر النادي الأهلي حتى لو يلعب بالبدلاء".

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وواصل "قلت للاعبين لا أريد منكم الخوف من الأهلي، وكان هناك رهبة في البداية ولكن بعدها تحرر اللاعبون وأدوا بالطريقة التي أردتها"

وتابع "كنا نتدرب على تقديم مباراة جيدة على قدر المستطاع واللعب بطريقة معينة تحافظ على الأداء وتهدد مرمى الأهلي".

واستدرك "حالة الطرد أثرت علينا بشكل كبير جدا، نحن نلعب 11 ولا نقدر على الأهلي فما بالك عندما نلعب بـ10 لاعبين".

ثم أتم "أشكر لاعبي أبو قير للأسمدة، قدمنا مباراة كبيرة أمام اسم كبير والخروج بخسارة 2-1 أمر ليس سيئا".

الأهلي الكأس
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