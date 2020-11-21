طبيب الأهلي: وليد سليمان مصاب بإجهاد في الضامة.. وفحص طبي الأحد

أعلن الأهلي أن وليد سليمان جناح الفريق مصاب بإجهاد في العضلة الضامة.

وقال خالد محمود طبيب الفريق عبر موقع الأهلي الرسمي: "وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر".

أضاف "اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته".

وأتم "حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد".

قبل 6 أيام من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك على نهائي دوري أبطال إفريقيا، تأهل الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب أبو قير للأسمدة بالفوز عليه في مباراة متكافئة على استاد برج العرب 2-1.

وليد سليمان سجل مرتين في الشوط الأول، قبل أن يسجل كيرافالا كايونيه هدفا لأبو قير كلل اجتهاد فريق المدرب أحمد الكاس.

الأهلي تأهل لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة، حيث سيتقابلان يوم 1 ديسمبر المقبل، من أجل فرصة للتأهل إلى النهائي الذي سيكون الـ 52 للأهلي، أو الـ 15 للاتحاد السكندري.