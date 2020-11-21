انتهت في إسبانيا - فياريال (1) (1) ريال مدريد.. نزيف النقاط يتواصل

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة فياريال أمام ريال مدريد في إثارة منتظرة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــنــا

نهاية المباراة

ق.85 دخول ماركو أسينسيو بدلا من ماريانو

ق.76 جووووووول جيرارد مورينو يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق.76 ركلة جزاء لـ فياريال بعد عرقلة كورتوا لـ صامويل تشوكويزي

ق.70 داني باريخو يهدر هدفا مؤكدا بعد عرضية إستوبينيات لكن تسديدة الإسباني المخضرم تمر بجوار المرمى

ق.65 دخول إيسكو وفينيسيوس جونيور بدلا من هازارد ومارتن أوديجارد

ق.61 3 تغييرات دفعة واحدة لـ فياريال

ق,57 جيرارد مورينو يهدر أخطر فرص فياريال حتى اللحظة بعد خطأ من توني كروس في التمرير

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.3 جوووووووول ريال مدريد هدف أول عن طريق ماريانو دياز

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا ريال مدريد فياريال
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