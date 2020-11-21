انتهت كأس مصر - الأهلي (2) - (1) أبو قير للأسمدة.. نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر وتشكيل الناديين بالضغط هنا.

---

نهاية المباراة

ق82: مروان محسن يحل مكان بادجي

ق70:وليد سليمان يخرج فيما يبدو مصابا ويشارك بدلا منه حسين الشحات، ويشارك ديانج بدلا من الشيخ

ق63: أفشة يراوغ ويسدد لكن طلعت يتألق أمامه

ق62: بادجي يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة سحرية من أفشة، حارس أبو قير محمد طلعت يتألق أمام السنغالي

ق57: أفشة يحل بديلا لأحمد نبيل "كوكا"

ق54: إنذار لوليد سليمان بعد إعاقة لأحد لاعبي أبو قير

إنذار لأحمد نبيل كوكا في الدقيقة 48.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: المهاجم الغيني كارافالا يلدغ الأهلي بهدف رائع.. عرضية رائعة يقابلها الغيني بالكعب يفشل الشناوي في التعامل معها ويقلص فريق أحمد الكاس النتيجة.

ق25: وليد سليمان يضيف الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح

ق23: ضربة جزاء للأهلي بعد العودة للـ VAR، وطرد ريعو للإنذار الثاني.

ق22: الحكم يعود للـ VAR بسبب شك في لمسة يد على ريعو مدافع أبو قير.

ق21: وليد سليمان يلعب كرة طولية من خطأ تصل لبادجي الذي يضعها الذي يهيئها لجيرالدو الذي يسدد في جسد لاعب أبو قير المتمركز على خط المرمى.

ق20: إنذار على إبراهيم ريعو بسبب لمسة يد رآها الحكم محمد سلامة متعمدة

ق15: جووووول الهدف الأول للأهلي، أحمد الشيخ يحاول المراوغة وتعود لوليد سليمان الذي يسدد صاروخا يسكن المرمى بعد أن تلمس عارضة أبو قير.

ق13: تسديدة قوية من حمدي فتحي تلمس ظهر أحد مدافعي أبو قير وتغير اتجاهها وتمر قريبة من المرمى.

10 دقائق بلا خطورة، أرضية الملعب مبتلة بعض الشيء.

انطلاق المباراة على استاد برج العرب

المباراة تنطلق بعد قليل