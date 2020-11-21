منافس مصر – مدرب جُزر القُمر يتولى تدريب نواذيبو الموريتاني

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 15:27

كتب : محمد عبد العظيم

أمير عبده مدرب نواذيبو وجُزر القُمر

بجانب تدريب جُزر القُمر، تولى أمير عبده تدريب فريق نواذيبو الموريتاني.

أعلن نادي نواذيبو الموريتاني التعاقد مع أمير عبده مدرب منتخب جُزر القٌمر لتدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وسيتولى أمير عبده تدريب نواذيبو، بجانب تدريبه لمنتخب جُزر القٌمر ولن يترك المنتخب.

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أمير عبده يتولى تدريب جُزر القُمر منذ عام 2014، وقادهم للمنافسة على التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الجولة الأخيرة من التصفيات لأول مرة.

ويتواجد منتخب جُزر القُمر رفقة منتخب مصر في المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

جُزر القٌمر تأتي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وخلق منتخب مصر بفارق الأهداف.

يذكر أن صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويشارك فريقه نواذيبو في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل 2020/2021.

نواذيبو جُزر القُمر
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