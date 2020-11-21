تشكيل تشيلسي – زياش وفيرنر وأبراهام يقودون الهجوم أمام نيوكاسل

يبدأ فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة لفريقه أمام نيوكاسل.

أعلن تشيلسي، تشكيل الفريق لمواجهة نيوكاسل بعد قليل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد تواجد الثلاثي حكيم زياش، وتامي أبراهام، وتيمو فيرنر في الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ بن شيلويل كأساسي في مركز الظهير الأيسر، فيما يلعب كانتي بجانب كوفاسيتش وماسون ماونت في الوسط.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: بن شيلويل – أنطونيو روديجير – كورت زوما – رايس جيمس.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت.

الهجوم: حكيم زياش – تامي أبراهام - تيمو فرنر.