حارس الارجنتين السابق: راؤول كان مزيجا من ميسي ورونالدو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 18:46

كتب : FilGoal

راؤول جونزاليس

يرى ليو فرانكو حارس مرمى الأرجنتين وأتليتكو مدريد السابق، أن راؤول جونزاليس كان لاعبا غير عادي.

فرانكو صرّح في حوار عبر يوتيوب: "أفضل مهاجم بالنسبة لي هو راؤول جونزاليس، كان ميسي ورونالدو سويا في عصره، كان شيئا مجنونا".

وعلّق على عقدة ريال مدريد التي واجهته في الروخيبلانكوس: "فزت على ريال مدريد بأقمصة كل الأندية التي مثّلتها باستثناء أتليتكو مدريد. كما أنني هزمت برشلونة".

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وأضاف: "في مباراة أمام ريال مدريد خسرنا 0-3 في فيسنتي كالديرون، لكن الجمهور صفّق لنا في الملعب بسبب الطريقة التي أدينا بها".

وأتم: "لقد تلاعبنا بـ ريال مدريد، كانت مباراة مذهلة، سيطرنا بالكامل عليها.. لكن لم نستطع الفوز بها".

ليو فرانكو (43 عاما) بدأ مسيرته في إندبندينتي الأرجنتيني، قبل أن يلعب لاحقا في مايوركا، وأتليتكو مدريد، وجالاتاسراي، وسرقسطة، وسان لورنزو، وويسكا الذي أنهى مسيرته فيه وعمل كمدير رياضي له ثم مدير فني لاحقا.

ويمتلك فرانكو 4 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين وشارك في كأس العالم 2006.

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