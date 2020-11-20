إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد عن إصابة لاعبه لوكا يوفيتش بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحوصات صباح اليوم الجمعة.

وتأتي الإصابة مباشرةً بعد نهاية التوقف الدولي الذي شهد تألق يوفيتش مع منتخب بلاده صربيا وتسجيله 3 أهداف.

وكان ريال مدريد قد عانى من إصابة الثلاثي إيدن هازارد، وكاسيميرو، وإيدير ميليتاو بفيروس كورونا مؤخرا، لكنهم جميعا تعافوا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال في مباراة مهمة بالدوري الإسباني غدا السبت، قبل أن يحل ضيفا على إنتر ميلانو في جوزيبي مياتزا منتصف الأسبوع في مواجهة مصيرية بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد موقفا معقدا مع عدم اكتمال جاهزية كريم بنزيمة المهاجم الأساسي للفريق الذي أصيب في مواجهة فالنسيا قبل التوقف الدولي مباشرةً.

ويبتعد أيضا عن ريال مدريد القائد سيرخيو راموس بسبب إصابته في العضلة الخفلية، وفيدي فالفيردي، بالإضافة إلى شكوك حول لحاق رافا فاران بالمباراة لإصابة في الكتف تعرض لها مع منتخب فرنسا.

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