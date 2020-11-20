مؤتمر زيدان: أنا قلق على اللاعبين لكثرة المباريات.. الإصابات نبأ سيئ لأي مدرب

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، قلقه البالغ من ازدحام جدول المباريات مما يؤثر على سلامة اللاعبين.

ريال مدريد يبدأ مرحلة ما بعد التوقف الدولي بالحلول ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا غدا السبت.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "هناك أنباء جيدة وهي عودتنا للعمل سويا من جديد، لكن هناك لاعبين مصابين وتلك هي الأنباء السيئة. ما نريده الآن هو التفكير في مباراة الغد وتقديم مباراة كبيرة، نفكر فقط في هذه المباراة ولا شيء أكثر".

وعند سؤاله عن حالة رافاييل فاران الذي أصيب في الكتف مع منتخب فرنسا، أوضح: "ستعرفون غدا مثلما يحدث دائما، لن أتحدث عن الفريق وما نخطط لعمله. هو ليس جاهزا بنسبة 100%، لم يتدرّب يوم أمس، لديه كدمة لكنه يريد المشاركة وهذا أمر جيد. سنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر".

ريال مدريد يعاني أيضا من إصابة سيرخيو راموس وابتعاده لعشرة أيام، فهل يجب أن يصب تركيزه على ناديه أكثر من منتخب إسبانيا؟

زيدان أجاب: "لا أعتقد، الأمر ليس له علاقة. أريد أن يكون راموس بخير وأن نكون نحن أيضا بخير. سيواصل طالما شاء. هو قائدنا ولاعب مهم لدينا. عليه المواصلة (في اللعب دوليا) حتى يقرر هو التوقف عن ذلك".

وأضاف:"الإصابات نبأ سيئ، فاران قريب من التعافي، ونريد أن يتعافى راموس سريعا أيضا. بالطبع لا تعجبني الإصابات، إنها أسوأ نبأ لأي مدرب".

وتحوّل المدرب الفرنسي لانتقاد الجدول المزدحم للمباريات: "لن أدخل هذا الجدال، لكن ما أستطيع قوله هو أن جدول المباريات مبالغ فيه، أنا قلق على صحة اللاعبين، لا يتوقفون عن اللعب أبدا. لا أتحدث فقط عن لاعبيني. لكن في النهاية هناك أشخاص مسؤولين عن وضع جدول المباريات، لكني قلق بالطبع".

وكشف: "أعتقد أن كل المدربين يحتاجون إلى أن يشعروا بأن هناك من ينصت إليهم. نحن المدربون عقدنا اجتماعا في محاولة لتغيير الأمور. صحة اللاعبين مهمة أيضا من أجل تقديم مستوى كرة قدم جيد في المباريات. لا يحصل اللاعبون على وقت كافٍ للاستشفاء بعد المباريات".

كما علّق على مفاوضات تجديد عقد راموس: "نريد راموس معنا دائما بسبب ما يقدّمه، أتمنى أن تُحسَم مسألة راموس سريعا للصالح العام".

واستعاد ريال مدريد الثلاثي إيدن هازارد، إيدير ميليتاو، كاسيميرو المتعافين من كورونا، بالإضافة إلى داني كارباخال وناتشو فيرنانديز، فما حالتهم البدنية: "هازارد وميليتاو حالة مختلفة بعض الشيء، كانا يتدربان في المنزل. أمّا ناتشو وكارباخال فهما معنا منذ بعض الوقت. علينا أن نتحد لأن المباريات صعبة، لا يجب أن نتهاون لأن المنافسين يتطلبون أقصى ما لدينا".

وعن عدم حصول راموس على راحة إلا نادرا: "هذا صحيح، سألتموني عن جدول المباريات، وما أستطيع قوله هو ما أشعر به. يجب أن نحاول إعطاء راحة للاعبين، لكننا ندرك أيضا أنه لا يمكن إراحة كل اللاعبين، وبالتالي علينا إدارة الموقف".

هل مبابي في العمر المناسب للانضمام إلى ريال مدريد؟ سؤال أجاب عنه زيزو: "العمر المناسب هو ما يختاره اللاعبون والأندية".

وأخيرا، سُئل زيدان عن اهتمام مانشستر يونايتد بـ فاران، فهل هو لاعب غير قابل للبيع بالنسبة له؟

زيدان أتم: "هذا أمر لا يخصني وحدي، فاران جزء من هذا النادي بسبب ما قدمه، وأنا أرغب أيضا في القول بإنه ليس للبيع بسبب ما قدمه، لكني لا أستطيع إيقاف ما يقال. لكن فيما يخصني أنا والنادي فالموقف واضح".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات بعد هزيمته المدوية أمام فالنسيا برباعية قبل التوقف الدولي مباشرةً.

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