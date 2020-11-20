مؤتمر كومان: لو حدث معي مثل ميسي سأكون خطرا.. وأحذر فريقي من جواو فيليكس

دافع رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة عن قائد فريقه ليونيل ميسي إزاء الانتقادات التي يتعرض لها واتهامه بكونه سببا في عدم تأقلم أنطوان جريزمان مع البلوجرانا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "علينا أن نحترم لاعبين مثل ميسي بعد رحلة طويلة مع النادي نسأله عن علاقته مع جريزمان هذا قلة احترام".

وواصل "لم أر أي مشكلة بين اللاعبين".

وتابع "إن كنت سافرت لـ15 ساعة ومن ثم يحدث بعض التأخير لي بسبب مصلحة الضرائب ثم يأتي الإعلام ويسألني عن اتهامات وعلاقتي باللاعبين سأكون خطرا عليهم".

وعن جريزمان قال: "لست قلقا عليه أرى أنه يعمل جاهدا ويحاول التحسن".

أما عن مستقبل ميسي قال كومان: "أتمنى بكل تأكيد بقائه في برشلونة".

وتحدث كومان عن نقطة قوة أتليتكو مدريد خصمه المقبل في الدوري وقال: "جواو فيليكس تحسن كثيرا وأصبح لاعبا هاما لهم، إن لم نراقبه جيدا قد يشكل صعوبة علينا فهو لاعب مميز وينتظره مستقبل رائع".

ويحل برشلونة غدا السبت ضيفا على أتليتكو مدريد لملاقاته في عاشر جولات الدوري الإسباني في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويحتل برشلونة المركز الثامن بـ11 نقطة إثر خوضه لسبع مباريات.

فيما يأتي أتليتكو مدريد ثالثا بـ17 نقطة إثر خوضه نفس عدد المباريات.