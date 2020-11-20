كلوب: تحدثت مع صلاح حول الوضع الحالي.. وزفاف شقيق أي شخص لحظة خاصة جدا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن لاعبيه دائما منضبطين يعلمون جيدا تداعيات الموقف الحالي، كما تحدث حول حضور نجمه محمد صلاح لزفاف شقيقه في مصر وإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وصرح كلوب قائلا: "صلاح سيعود إلينا اليوم، أنا على تواصل دائم معه، حينما يحصل على نتيجة سلبية ستبدأ عملية العودة".

وأضاف "ليس لديه أي أعراض، لا شيء لأقوله في العلن عن الموقف".

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وواصل "لاعبي دائما منضبطين، يعلمون حول الوضع الحالي، في بعض الأحيان لا يعمل الأمر بشكل صحيح، لكن البقية بيني وبين صلاح، وتحدثنا في ذلك الأمر بالفعل، الأمور بخير بيننا".

وأكمل "كنت في ألمانيا خلال هذا الصيف، صديق لي غير موعد عيد ميلاده بسببي، أكثر من 50 شخص كان مدعوا، وفي اللحظة الأخيرة قررت عدم الذهاب، كان ذلك مسموحا به في ألمانيا خلال تلك الفترة".

وتابع "حفل زفاف شقيق أي شخص هي لحظة خاصة جدا، لاعبي دائما ملتزمين بشكل تام".

وأتم "في بعض الأحيان تحدث أشياء ونجد أنفسنا في موقف ملزمين عليه".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مساء الخميس سفر صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال على متن طائرة مجهزة إلى إنجلترا من أجل استكمال عملية التعافي من الإصابة بالفيروس هناك ومن ثم العودة للتدريبات.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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