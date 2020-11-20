كلوب يكشف تغيرا كبيرا في موقف 6 مدربين لعودة نظام الـ5 تبديلات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تغير موقف ستة مدربين في الدوري الإنجليزي بشأن إعادة نظام الخمسة تبديلات مجددا في المباريات.

وقبل الموسم أجرت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" تصويتا على الاستمرار بنظام الخمسة تبديلات في ظل تفشي فيروس كورونا والتحام المواسم.

لكن تم رفضه من قبل الأغلبية وتم العودة للنظام التقليدي لثلاثة تبديلات رغم أن المسابقات في الدوريات الكبرى استمرت على النظام المستحدث.

وخلال يوم الأربعاء الماضي كان هناك اجتماعا للمدربين في الدوري الإنجليزي سويا.

وتحدث كلوب عن الاجتماع لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "الناس يجب أن تفهم ما يحدث مع اللاعبين، هم يقولون إنهم يجنون الكثير من الأموال، الأمر ليس متعلقا بالأموال".

وأردف "اللاعبون يجنون الكثير من الأموال لأنهم مميزون جدا".

وتابع "هناك العديد من الممثلين الجيدين لكنهم لن يكونوا أبدا جيمس بوند، لكن لأنك تؤدي دور جيمس بوند فهذا يجعلك تجني أموالا أكثر من الآخرين".

وواصل "في كرة القدم الأمر هو ذاته، هناك العديد ممن يلعبون لكن الأفضل هو من يجني أكثر من الآخرين، ولكن ذلك لا يجعل هؤلاء اللاعبين لديهم مناعة وأقوياء ضد كل شيء في الحياة".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "يوم الأربعاء كان لدينا اجتماعا وكان هاما للغاية، قبل الموسم اعتقد البعض أن الاستمرار بنظام الخمسة تبديلات ميزة لنا لكن الأمر لم يكن كذلك".

وواصل "كل الدول الأخرى فعلت ذلك في إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان لديهم تشكيلات أكبر منا لكن الكل مازال يطلب العمل بنظام التبديلات الخمسة".

وأضاف "ستة مدربين غيروا رأيهم، ونحن في حاجة لهذا من أجل اللاعبين وليس للأندية، في المواسم العادية كان شهري ديسمبر ويناير قاسيين جدا علينا لكن هذا العام بالنسبة لمن يشارك أوروبيا فإن أكتوبر ونوفمبر يشبهان ديسمبر، وديسمبر لا يزال ديسمبر، ثم يناير ثم فبراير".

وأتم كلوب "نتفق جميعا إننا نريد اللعب بنسبة 100% لكن هذه مجرد تعديلات طفيفة".