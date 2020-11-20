الزمالك يحدد موعد انطلاق معسكر نهائي إفريقيا

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو موعد دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الإثنين المقبل بأحد الفنادق في القاهرة.

وتقرر أن يجري كل الفريق والجهاز المعاون والإداري مسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا ثم يدخل المعسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

ويجري الزمالك مسحة كل 48 ساعة للاطمئنان على كافة أعضاء الفريق قبل المعترك الإفريقي الهام.

يذكر أن الزمالك يستعد للقاء نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر ومن بعده يبدأ الاستعداد لنهائي إفريقيا.