مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي يحدد موقف علي لطفي من لقاء أبو قير

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 21:43

كتب : أحمد الخولي

علي لطفي حارس الأهلي

يخضع علي لطفي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي في مران فريقه غدا الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء أبو قير للأسمدة السبت في ربع نهائي كأس مصر.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "علي كان يتدرب بشكل طبيعي أمس الأربعاء ولم يستطع إكمال التدريبات".

وتابع "اليوم خضع لبرنامج علاجي وحصل على حقنة بسبب إصابته بجزع في الركبة".

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وأتم المصدر "سيخضع علي لطفي لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من لقاء كأس مصر وإن كان الأقرب غيابه عن المواجهة".

يذكر أن الأهلي سيواجه بعد ذلك الزمالك في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علي لطفي الأهلي
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