محامي كهربا لـ في الجول: لم يسافر إلى بيروت.. إصابته بكورونا قدرية

نفى أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ما يثار حول سفر اللاعب إلى العاصمة اللبانية بيروت لتصوير برنامج ما أدى لإصابته بفيروس كورونا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث محامي كهربا لـFilGoal.com قائلا: "هذه قصة من وحي خيال كاتبها ولم تحدث فاللاعب حصل على إذن من الأهلي للتواجد بجانب والدته لخضوعها في عملية في عينها".

وشدد "من المؤكد أن كهربا لو كان غادر مصر كان سيبلغني بذلك ولو كان ارتبط بتعاقد يخص أي برنامج كان ليبلغني لأنه يناقش هذه العقود معي، وكل ذلك لم يحدث".

وأتم محامي كهربا حديثه "إصابة كهربا بكورونا قدرية وهو الآن في العزل المنزلي وحالته مستقرة وبدون أعراض، ولا يوجد أي داع للقلق أو اختلاق قصص وهمية حول سبب إصابة اللاعب".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.