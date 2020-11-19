محامي كهربا لـ في الجول: لم يسافر إلى بيروت.. إصابته بكورونا قدرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 20:53

كتب : أحمد الخولي

كهربا

نفى أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ما يثار حول سفر اللاعب إلى العاصمة اللبانية بيروت لتصوير برنامج ما أدى لإصابته بفيروس كورونا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث محامي كهربا لـFilGoal.com قائلا: "هذه قصة من وحي خيال كاتبها ولم تحدث فاللاعب حصل على إذن من الأهلي للتواجد بجانب والدته لخضوعها في عملية في عينها".

وشدد "من المؤكد أن كهربا لو كان غادر مصر كان سيبلغني بذلك ولو كان ارتبط بتعاقد يخص أي برنامج كان ليبلغني لأنه يناقش هذه العقود معي، وكل ذلك لم يحدث".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ يكشف خطوات الأهلي بعد إصابة كهربا بـ كورونا الأهلي لـ في الجول: إصابة كهربا بفيروس كورونا مران الزمالك – انتظام الدوليين.. وبرنامج منفرد لـ مصطفى محمد

وأتم محامي كهربا حديثه "إصابة كهربا بكورونا قدرية وهو الآن في العزل المنزلي وحالته مستقرة وبدون أعراض، ولا يوجد أي داع للقلق أو اختلاق قصص وهمية حول سبب إصابة اللاعب".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.

كهربا الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: إيجابية المسحة الجديدة لـ صلاح والنني ويسافران لإنجلترا بطائرة خاصة 17 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – الزمالك يقترب من التعاقد مع الإسباني أوجوتسي لقيادة فريق السلة 23 دقيقة | رياضات أخرى
إيتا وكرة القدم.. قنبلة لم تنفجر قط 28 دقيقة | حكايات في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي يحدد موقف علي لطفي من لقاء أبو قير ساعة | مصر
مصدر مقرب من الشحات لـ في الجول عن صورته في احتفال: كانت قبل لقاء الوداد ساعة | مصر
محامي كهربا لـ في الجول: لم يسافر إلى بيروت.. إصابته بكورونا قدرية ساعة | مصر
ضربة لـ ريال مدريد.. راموس يغيب لثلاث مباريات 2 ساعة | أوروبا
أحمد الكأس لـ في الجول: مفاجأة أمام الأهلي واردة بشرط.. وعينة كل لاعبي أبو قير سلبية 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك