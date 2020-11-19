راحة لـ حازم إمام من مران الزمالك.. والطبيب يكشف جديد حالة مدحت عبد الهادي

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 19:38

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الجونة

حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك على راحة سلبية من مران الفريق اليوم الخميس.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق إن حازم سيخضع لفحوصات طبية ومسحة جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

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وعن حالة المدرب العام المصاب بكورونا مدحت عبد الهادي قال طبيب الزمالك إن حالته مستقرة.

وواصل "يخعض حاليا لعزل صحي للتعافي من الفيروس وهو قريب من العودة لممارسة مهامه مع الفريق بعد أن يخضع لمسحة طبية خلال يومين".

حازم إمام مدحت عبد الهادي الزمالك
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