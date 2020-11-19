مرتضى: لم ولن أخطئ في مصر.. وكيف يختار مجلس الأهلي إدارة الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه لم ولن يخطئ في حصر مصر مشددا في الوقت ذاته أنه يحب وطنه ويدعمه دائما.

جاء ذلك خلال اجتماع مرتضى اليوم الخميس مع المسؤولين عن روابط الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف "الزمالك في خطر ومن والوارد أن يتم هدمه".

وتابع "أقول للجميع في مصر ناديين كبار هما الأهلي الذي أحترمه وأحترم جماهيره والزمالك، لكن لا يمكن أن يختار مجلس إدارة الأهلي رئيس نادي الزمالك كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هذه كارثة".

وأردف "يتحدثون عن الأزمات قبل البطولة الهامة لكنني أرفض ذلك".

وواصل "أنا ضد العنف مهما حدث، وأطالب أي مشجع بالالتزام وعدم النزول للشارع".

وشدد مرتضى "الزمالك لن يكون جزءا من محاولات إثارة التعصب والفوضى".

وتابع "امنحونا العدل والأمان مثل الأهلي، فريق الكرة ينهار والكل يريد الرحيل بسبب عدم الاستقرار ومجلس الإدارة يحمل الكثير من العبء فوق طاقته".

ووجه مرتضى رسالة لوزير الرياضة أشرف صبحي قائلا: "مع احترامي له كرجل دولة ولكنه لم يدعم الزمالك بأي أموال والنادي تم تطويره من أموال الأعضاء وليس وزارة الرياضة".

وأضاف "ما بيني وبين الوزير هو القانون والدستور وأقول له إن كان لديك الحق في حل الإدارة أو عزلي قم بذلك لكن ما يحدث حاليا غير مقبول".

وأكمل "كيف أعمل في ذلك المناخ الصعب؟ اعتمدت لائحة نادي الزمالك والآن يقومون بإلغائها ليكون النادي بلا لائحة وبلا رئيس".

وأتم "لماذا لا يتحدثون عن المخالفات في الأهلي؟ لا يوجد لدينا مخالفة واحدة في الزمالك".