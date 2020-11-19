عبد الحفيظ يكشف خطوات الأهلي بعد إصابة كهربا بـ كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي خطوات النادي بعد تأكد إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" بفيروس كورونا.

عبد الحفيظ أعلن عبر FilGoal.com إصابة كهربا بفيروس كورونا، قبل أن يعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي خضوع اللاعب لمسحة جديدة يوم السبت. (طالع التفاصيل)

وعن مشاركة كهربا في مران يوم الأربعاء الماضي، قال عبد الحفيظ: " لاعبو الأهلي خضعوا لفحوصات على مدار اليومين الماضيين، وكهربا كان من بين الذين خضعوا للفحوصات يوم أمس".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "النتيجة ظهرت اليوم وأخبرنا كهربا فورا بضرورة عزل نفسه في منزله، واللاعب قام باتخاذ إجراءات العزل وسيبقى كذلك حتى يوم السبت".

وأكمل حديثه قائلا: "هناك أوامر وتعليمات مشددة للاعبين بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع الاختلاط".

وكشف "كل نتائج بقية الفريق جاءت سلبية باستثناء كهربا".

واستمر "كل من سيعود من اللاعبين الدوليين في الوقت الحالي سيخضع لمسحة كورونا، والتعليمات مشددة".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري.

في الدوري في إفريقيا كهربا الأهلي
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