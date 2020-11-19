بدر بانون يصل إلى الأهلي.. وجلسة مع عبد الحفيظ

وصل بدر بانون مدافع الأهلي الجديد إلى مقر النادي اليوم الخميس بعد وصوله أمس إلى القاهرة.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن ضم بانون مدافع الرجاء المغربي بشكل رسمي ومن المقرر أن يبدأ مشواره مع النادي الأهلي.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على عقد جلسة منفردة مع اللاعب قبل بدء مشواره بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يتم تحديد البرنامج الخاص باللاعب لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتابع بانون مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت في ربع نهائي كأس مصر.

وأنهى بدر بانون مشواره مع الرجاء المغربي بعد أن ودع فريقه بطولة دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام الزمالك.

وحقق بانون مع الرجاء هذا الموسم لقب الدوري المغربي.