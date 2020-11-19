ديلي ميل: مباراة ليفربول وميتلاند في دوري الأبطال قد تنقل لملعب محايد

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل مباراة ميتلاند الدنماركي ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا إلى ملعب محايد خارج الدنمارك، حسب تقارير صحفية.

سييلعب ليفربول مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري الابطال ضد مضيفه ميتلاند يوم 9 ديسمبر المقبل.

وأفادت جريدة ديلي ميل بأن يويفا يفكر في نقل المباراة بعد القيود المشددة التي فرضتها دولة الدنمارك مؤخرا على الدخول إليها والخروج منها بسبب جائحة فيروس كورونا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس القيام بهذه الخطوة بسبب المخاوف من حاجة فريق ليفربول للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا عند عودته من الدنمارك، لأن السفر إلى هناك عليه قيود ولن يتم منح الفريق الإنجليزي أي إعفاء.

وأوضح التقرير أن ألمانيا قد تستضيف المباراة، ومن المحتمل أن تقام على ملعب سيجنال إدونا بارك معقل بروسيا دورتموند الذي قام يورجن كلوب مدرب ليفربول بقيادته لمدة 7 سنوات من قبل.

ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أياكس وأتالانتا يملك كلاهما 4 نقاط.

أما الفريق الدنماركي فيقبع في ذيل المجموعة بلا نقاط.