وزير الرياضة يتابع استعدادات إقامة نهائي دوري الأبطال.. "جاري مناقشة ملف حضور الجماهير"

يتابع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وشدد وزير الرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية، ويتم متابعة جميع الملفات لخروج المباراة بشكل يليق بمكانة مصر".

وقال وزير الرياض: "جاري التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا".

وأضاف "أدعو جماهير الكرة المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية وعدم الخروج عن النص والبعد عن التعصب الكروي لأن الفائز في النهاية فريقا مصريا".

وبشأن تواجد الجماهير أوضح "جاري مناقشة ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الجهات المعنية، ومازال القرار الرسمي لم يحسم بعد"

وأتم وزير الرياضة تصريحاته "في حالة السماح بالحضور الجماهيري سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية".